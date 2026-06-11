Naro, “riaperta” Via Dietro Villa: sospiro di sollievo per la festa di San Calogero

Dopo mesi di chiusura e preoccupazioni, Via Dietro Villa è stata parzialmente riaperta al traffico. La strada era stata interessata da un grave cedimento causato dal maltempo che, nei mesi scorsi, aveva colpito il territorio con il passaggio del ciclone Harry, provocando il crollo di una porzione del muro retrostante la Villa Comunale e rendendo necessaria l’interdizione dell’arteria per motivi di sicurezza.

La riapertura, seppur parziale, rappresenta una notizia particolarmente importante per la città in vista delle celebrazioni dedicate a San Calogero. Nelle ultime settimane, infatti, cresceva la preoccupazione per la gestione della sicurezza durante i giorni della festa patronale, considerato che Via Dietro Villa costituisce una delle principali vie di fuga del centro cittadino.

A rendere ancora più delicata la situazione viaria cittadina contribuisce la contemporanea chiusura di Via Porta Vecchia, interessata da uno smottamento che ne ha compromesso la percorribilità. Con entrambe le arterie interdette, il piano di sicurezza per la festa avrebbe rischiato di subire pesanti ripercussioni, mettendo in discussione la possibilità stessa di svolgere regolarmente alcuni degli appuntamenti più partecipati delle celebrazioni.

L’intervento effettuato nelle ultime ore ha consentito di ripristinare le condizioni minime necessarie per la riapertura parziale della strada, garantendo così un importante alleggerimento della viabilità e una maggiore sicurezza per residenti, visitatori e fedeli che prenderanno parte ai festeggiamenti del prossimo 18 Giugno. Resta alta l’attenzione sulla necessità di completare gli interventi di consolidamento e messa in sicurezza dell’area interessata dal crollo, così come di trovare una soluzione definitiva per Via Porta Vecchia. Nel frattempo, la riapertura di Via Dietro Villa rappresenta un primo passo concreto verso il ritorno alla normalità e consente alla città di affrontare con maggiore serenità l’imminente festa del patronale.