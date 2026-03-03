Incidente mortale tra Naro-Camastra, raccolta fondi per il trasferimento della salma di Flori Topalli
La famiglia del 24enne rimasto vittima del sinistro ha lanciato una raccolta fondi che ha già raggiunto 19mila euro
Sulla piattaforma Gofundme è stata lanciata una raccolta fondi per organizzare il trasferimento della salma di Flori Topalli, il 24enne albanese, ma residente a Naro, rimasto vittima di un incidente nella giornata di ieri lungo la strada statale 410. Ad organizzare la raccolta, che ha gia raggiunto 428 donazioni per circa 19mila euro, è la sorella Kesmentina Topalli, sorella della vittima.
“Con profondo dolore nel cuore e l’impossibilità economica di portare la salma del nostro amato fratello alla sua famiglia, ci rivolgiamo umilmente a voi per chiedere il vostro aiuto, anche piccolo, affinché possa riposare vicino alla sua casa e alla sua gente. Ogni contributo è un grande sostegno per la nostra famiglia in questo momento difficile. Vi ringraziamo di cuore e che Dio vi benedica per la vostra generosità e solidarietà”, dichiara la sorella di Flori Topalli.
Nel sinistro stradale sono rimasti feriti altre 5 persone, di questi il conducente dell’auto, un 39enne è stato trasferito in gravi condizioni all’Ospedale Villa Sofia di Palermo; il suo quadro clinico rimane grave, e i medici non hanno sciolto la prognosi. Gli altri sono ricoverati negli ospedali di Agrigento e Canicattì.