Apertura

Incidente mortale tra Naro-Camastra, raccolta fondi per il trasferimento della salma di Flori Topalli

La famiglia del 24enne rimasto vittima del sinistro ha lanciato una raccolta fondi che ha già raggiunto 19mila euro

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Sulla piattaforma Gofundme è stata lanciata una raccolta fondi per organizzare il trasferimento della salma di Flori Topalli, il 24enne albanese, ma residente a Naro, rimasto vittima di un incidente nella giornata di ieri lungo la strada statale 410. Ad organizzare la raccolta, che ha gia raggiunto 428 donazioni per circa 19mila euro, è la sorella Kesmentina Topalli, sorella della vittima.

“Con profondo dolore nel cuore e l’impossibilità economica di portare la salma del nostro amato fratello alla sua famiglia, ci rivolgiamo umilmente a voi per chiedere il vostro aiuto, anche piccolo, affinché possa riposare vicino alla sua casa e alla sua gente. Ogni contributo è un grande sostegno per la nostra famiglia in questo momento difficile. Vi ringraziamo di cuore e che Dio vi benedica per la vostra generosità e solidarietà”, dichiara la sorella di Flori Topalli.

Nel sinistro stradale sono rimasti feriti altre 5 persone, di questi il conducente dell’auto, un 39enne è stato trasferito in gravi condizioni all’Ospedale Villa Sofia di Palermo; il suo quadro clinico rimane grave, e i medici non hanno sciolto la prognosi. Gli altri sono ricoverati negli ospedali di Agrigento e Canicattì.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 8/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

di Giuseppe Castaldo

Uccise il suo cardiologo per un certificato, 17 anni e 10 mesi a Vetro: riconosciuta semi-infermità 
Cultura

“Fausto Pirandello. La magia del quotidiano”, mostra ad Agrigento dal 20 marzo al 2 giugno
di Gioacchino Schicchi

Amministrative 2026, il silenzio della politica e l’attesa che sembra non finire mai
Politica

Referendum giustizia, Donzelli ad Agrigento per le “Ragioni del Sì”
Agrigento

Fontanelle avrà il suo centro polivalente, Principato: “Impegno mantenuto”
Catania

Arrestati dopo inseguimento, erano a bordo di un’auto rubata nell’agrigentino
banner italpress istituzionale banner italpress tv