Incidente mortale tra Naro-Camastra, raccolta fondi per il trasferimento della salma di Flori Topalli

Sulla piattaforma Gofundme è stata lanciata una raccolta fondi per organizzare il trasferimento della salma di Flori Topalli, il 24enne albanese, ma residente a Naro, rimasto vittima di un incidente nella giornata di ieri lungo la strada statale 410. Ad organizzare la raccolta, che ha gia raggiunto 428 donazioni per circa 19mila euro, è la sorella Kesmentina Topalli, sorella della vittima.

“Con profondo dolore nel cuore e l’impossibilità economica di portare la salma del nostro amato fratello alla sua famiglia, ci rivolgiamo umilmente a voi per chiedere il vostro aiuto, anche piccolo, affinché possa riposare vicino alla sua casa e alla sua gente. Ogni contributo è un grande sostegno per la nostra famiglia in questo momento difficile. Vi ringraziamo di cuore e che Dio vi benedica per la vostra generosità e solidarietà”, dichiara la sorella di Flori Topalli.

Nel sinistro stradale sono rimasti feriti altre 5 persone, di questi il conducente dell’auto, un 39enne è stato trasferito in gravi condizioni all’Ospedale Villa Sofia di Palermo; il suo quadro clinico rimane grave, e i medici non hanno sciolto la prognosi. Gli altri sono ricoverati negli ospedali di Agrigento e Canicattì.