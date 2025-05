Incidente stradale a Raffadali, agente penitenziario finisce in ospedale 

Un incidente stradale si è verificato all’ingresso di Raffadali nelle scorse ore. Il bilancio è di un ferito, trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Si tratta di un agente della polizia penitenziaria che si trovava al volante della sua Jeep Renegade.

Non è ancora chiaro per quale motivo l’uomo abbia perso il controllo del veicolo finendo la corsa contro il guardrail. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e il personale del 118 che ha trasferito l’agente con un’ambulanza in ospedale.