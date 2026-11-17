Il gip del tribunale di Palermo Lorenzo Chiaramonte, in accoglimento dell’istanza avanzata dall’avvocato Salvatore Cusumano, ha disposto la scarcerazione di Calogero Prinzivalli, 42 anni, di Agrigento. L’uomo era stato arrestato in uno dei blitz dei carabinieri contro i clan di Villaseta e Porto Empedocle con l’accusa di detenzione di arma clandestina.

Per questa vicenda il 42enne è stato condannato a tre anni di reclusione. Prinzivalli, in particolare, è accusato di una detenzione di arma clandestina per aver portato in un luogo pubblico una pistola calibro 7,65 insieme ad altri tre indagati. Il giudice, alla luce del fatto che Prinzivalli è sottoposto a misura dal dicembre 2024 e che ha ormai scontato quasi interamente la pena, ha disposto la scarcerazione.