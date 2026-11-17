Antonio Balsamo resta Presidente della Corte d’Appello di Palermo. Il Tar del Lazio, presieduto da Roberto Politi, ha respinto il ricorso presentato dal giudice Maria Di Marco contro la nomina di Balsamo come Presidente della Corte d’appello di Palermo. Secondo la Presidente della sezione Lavoro della Corte d’appello di Palermo Balsamo non avrebbe avuto i titoli per restare al suo posto. Perché la sua nomina da Presidente del Tribunale era stata revocata e, quindi, quel periodo non si poteva conteggiare per la valutazione, ne’ per l’anzianita’ ne’ per i meriti professionali.