Apertura

Insegnante colto da malore in casa: trovato morto a Favara

All'arrivo dei sanitari l'uomo era già deceduto

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Un uomo, insegnante di 50 anni, è stato trovato morto all’interno di una abitazione in via Umberto a Favara. L’uomo, di origini favarese, viveva con la famiglia a Sambuca di Sicilia, insegnava a Caltanissetta e dal lunedì al venerdì, abitava nella casa di famiglia nella città dell’agnello pasquale. Stando ad una prima ricostruzione l’uomo sarebbe deceduto a seguito di un malore. Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto solamente constatare il decesso; presenti anche i Carabinieri della locale tenenza che si stanno occupando di ricostruire la vicenda.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 5/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Frana a Niscemi, la Cisl mette a disposizione i servizi di supporto alla cittadinanza
Apertura

Insegnante colto da malore in casa: trovato morto a Favara
Cultura

Museo Pietro Griffo, doppio appuntamento per festeggiare San Valentino e Carnevale
di Irene Milisenda

Crisi idrica, i canicattinesi scendono in piazza a protestare: “l’acqua è un bene primario e di tutti”
Società

E’ morta Patrizia de Blanck
Caltanissetta

Polizia, Domenico Demaio nuovo vicario del questore di Caltanissetta
banner italpress istituzionale banner italpress tv