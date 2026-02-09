Insegnante colto da malore in casa: trovato morto a Favara

Un uomo, insegnante di 50 anni, è stato trovato morto all’interno di una abitazione in via Umberto a Favara. L’uomo, di origini favarese, viveva con la famiglia a Sambuca di Sicilia, insegnava a Caltanissetta e dal lunedì al venerdì, abitava nella casa di famiglia nella città dell’agnello pasquale. Stando ad una prima ricostruzione l’uomo sarebbe deceduto a seguito di un malore. Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto solamente constatare il decesso; presenti anche i Carabinieri della locale tenenza che si stanno occupando di ricostruire la vicenda.