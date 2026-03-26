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Insulta e picchia il padre per almeno cinque anni, 40enne arrestato dopo condanna 

Per un quarantenne disoccupato di Grotte si sono aperte le porte del carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento

Pubblicato 59 minuti fa
Da Redazione

Avrebbe insultato, minacciato e picchiato il padre per almeno cinque anni, dal 2017 al 2022. Per un quarantenne disoccupato di Grotte si sono aperte le porte del carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento dopo una condanna a cinque anni per maltrattamenti in famiglia.

Ad eseguire il provvedimento sono stati i carabinieri della stazione di Grotte che, dopo le formalità di rito, hanno trasferito al “Petrusa” l’uomo per l’espiazione della pena. La vicenda risale al periodo 2017-2022. Il quarantenne avrebbe maltrattato il padre arrivando addirittura ad alzargli le mani. Il genitori, stanco dei soprusi, denunciò tutto. Le successive indagini hanno portato a processo il 40enne che, dopo la condanna, è stato arrestato. 

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