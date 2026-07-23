Sospettato di furto viene trovato in casa con una pistola clandestina, arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un 36enne catanese trovato in possesso di un’arma clandestina e di diverse munizioni, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nello specifico, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale hanno avviato una complessa attività di indagine dopo aver ricevuto una denuncia di furto in abitazione, a seguito del quale erano stati sottratti preziosi ed altri oggetti di valore per un ammontare di circa 20.000 euro. Gli agenti della squadra investigativa del Commissariato hanno effettuato una serie di accertamenti che hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti. Grazie alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, sono risaliti ad un soggetto sospettato di essere il ladro e, pertanto, hanno proceduto alla perquisizione della sua abitazione, a Catania. In casa, l’uomo aveva nascosto, in un’intercapedine del sottotetto, una pistola semiautomatica calibro 7,65 con matricola abrasa, completa di caricatore con 8 cartucce, nonché diverse munizioni sia calibro 7,65 sia calibro 6.35.

Nel garage, invece, sono stati rinvenuti 9 mazzi di chiavi, 2 grimaldelli per autovetture e un martelletto d’emergenza per mandare in frantumi i vetri, strumenti, spesso, adoperati dai ladri d’auto per commettere furti.Il 36enne, già noto alle forze di Polizia per i suoi svariati precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per detenzione di arma clandestina ed è stato denunciato per ricettazione dell’arma, per detenzione illegale di munizioni e per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. Al termine degli adempimenti di rito, l’uomo è stato condotto in carcere, a Catania, in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.