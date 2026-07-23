Agrigento

Vita-lavoro, dalla Camera di Commercio un’opportunità per le imprese agrigentine

Le imprese potranno beneficiare gratuitamente di servizi di assistenza tecnica e di contributi per conseguire la certificazione, con agevolazioni che possono arrivare fino a 12 mila euro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Camera di Commercio di Agrigento richiama l’attenzione delle imprese della provincia sul nuovo bando promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Unioncamere, che mette a disposizione 7,5 milioni di euro per sostenere l’adozione della certificazione UNI/PdR 192:2026, dedicata alla conciliazione tra vita familiare e lavoro. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle politiche nazionali per la famiglia e la parità di genere e punta ad accompagnare mille imprese italiane in un percorso volto a migliorare il benessere dei lavoratori, favorire una migliore organizzazione aziendale e rafforzare la competitività del sistema produttivo. Le imprese potranno beneficiare gratuitamente di servizi di assistenza tecnica e di contributi per conseguire la certificazione, con agevolazioni che possono arrivare fino a 12 mila euro. Le domande dovranno essere presentate, attraverso la piattaforma Restart di InfoCamere, a partire dalle ore 10 del 21 settembre 2026.

«Questo bando rappresenta un’opportunità concreta per le imprese del nostro territorio – afferma il segretario generale della Camera di Commercio di Agrigento, Gianfranco Latino – perché consente di investire in un modello organizzativo moderno, capace di coniugare produttività e qualità della vita dei lavoratori. Oggi il benessere organizzativo non è soltanto un valore sociale, ma un fattore strategico di crescita. Le imprese che adottano politiche di conciliazione registrano migliori risultati in termini di innovazione, produttività e capacità di attrarre competenze. Invitiamo pertanto le aziende agrigentine a cogliere questa occasione, che rappresenta anche un importante investimento sul futuro del nostro sistema economico».

“La Camera di Commercio di Agrigento – aggiunge il Commissario straordinario Giuseppe Termine – conferma il proprio impegno nell’accompagnare le imprese nella conoscenza degli strumenti di sostegno alla competitività, favorendo la diffusione di misure che incentivano l’innovazione, la sostenibilità e la valorizzazione del capitale umano’. Per informazioni sul bando e sulle modalità di partecipazione è possibile consultare la documentazione disponibile presso il sito di Unioncamere e rivolgersi agli uffici della Camera di Commercio di Agrigento.

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