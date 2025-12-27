Insulti e minacce di morte alla moglie anche davanti ai figli: denunciato favarese

Insulti ripetuti e minacce di morte rivolte alla moglie, anche in presenza dei figli minori. Per questi fatti un uomo di 44 anni, disoccupato e residente a Favara, è stato denunciato dai carabinieri alla Procura della Repubblica di Agrigento con l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia.

La vicenda ha avuto origine dalla denuncia presentata dalla donna che, esasperata dalla situazione che viveva in ambito familiare, si è recata presso la tenenza dei carabinieri per raccontare quanto stava accadendo. Ai militari dell’Arma avrebbe riferito di “sistematiche aggressioni verbali e continue minacce di morte”, episodi che – secondo quanto emerso – si sarebbero verificati anche davanti ai figli piccoli.

Alla luce della gravità del racconto e degli elementi raccolti, i carabinieri hanno attivato immediatamente le procedure previste dal cosiddetto “codice rosso”. La donna e i bambini sono stati così trasferiti in una struttura protetta, mentre a carico del quarantaquattrenne favarese è stata formalizzata la denuncia all’autorità giudiziaria.

Sulla vicenda sono in corso gli approfondimenti di competenza, che saranno valutati dalla Procura nell’ambito delle indagini avviate.