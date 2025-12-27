Apertura

Insulti e minacce di morte alla moglie anche davanti ai figli: denunciato favarese

La vicenda ha avuto origine dalla denuncia presentata dalla donna che, esasperata dalla situazione che viveva in ambito familiare, si è recata presso la tenenza dei carabinieri

Pubblicato 5 ore fa
Da Redazione

Insulti ripetuti e minacce di morte rivolte alla moglie, anche in presenza dei figli minori. Per questi fatti un uomo di 44 anni, disoccupato e residente a Favara, è stato denunciato dai carabinieri alla Procura della Repubblica di Agrigento con l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia.

La vicenda ha avuto origine dalla denuncia presentata dalla donna che, esasperata dalla situazione che viveva in ambito familiare, si è recata presso la tenenza dei carabinieri per raccontare quanto stava accadendo. Ai militari dell’Arma avrebbe riferito di “sistematiche aggressioni verbali e continue minacce di morte”, episodi che – secondo quanto emerso – si sarebbero verificati anche davanti ai figli piccoli.

Alla luce della gravità del racconto e degli elementi raccolti, i carabinieri hanno attivato immediatamente le procedure previste dal cosiddetto “codice rosso”. La donna e i bambini sono stati così trasferiti in una struttura protetta, mentre a carico del quarantaquattrenne favarese è stata formalizzata la denuncia all’autorità giudiziaria.

Sulla vicenda sono in corso gli approfondimenti di competenza, che saranno valutati dalla Procura nell’ambito delle indagini avviate.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 47 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Danneggia la vetrina di un pub e ruba alcolici: caccia ai ladri
Agrigento

Agrigento, prosegue la rassegna degli eventi di Natale
Siracusa

Droga nascosta in una scatola sotto la scrivania: arrestato un 19enne
Catania

Afferra la moglie dalla gola per farsi consegnare soldi per la droga: arrestato
Politica

Crisi idrica, Catanzaro: “La Regione rincorre emergenze che lei stessa ha creato”
Agrigento

Gestione delle emergenze e programmazione degli interventi, il bilancio del Cartello sociale di Agrigento
banner italpress istituzionale banner italpress tv