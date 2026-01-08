Apertura

Intimidazione ad operaio a Cattolica Eraclea, tagliati 120 alberi di ulivo 

Ignoti malviventi si sono intrufolati nel terreno di un operaio sessantasettenne del posto e hanno reciso ben 120 alberi di ulivo in contrada Borangia

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

Raid nelle campagne di Cattolica Eraclea. Ignoti malviventi si sono intrufolati nel terreno di un operaio sessantasettenne del posto e hanno reciso ben 120 alberi di ulivo in contrada Borangia. Il danno è ingente.

A fare la scoperta è stato l’uomo a cui non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri della locale stazione. Il gesto ha tutte le caratteristiche dell’intimidazione. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta. Sul posto sono intervenuti i militari della Scientifica a “caccia” di elementi utili alle indagini. 

