Agrigento

Intossicati da botulino, arriva la conferma dell’Istituto Spallanzani di Roma

Il paziente più grave, un 57enne di Canicattì, è uscito da un paio di giorni dal coma.

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Dall’istituto Spallanzani di Roma, leader nazionale di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie infettive è arrivata la conferma che ad intossicare circa dieci cittadini di Canicattì è stata la tossina botulinica. Due pazienti sono ancora ricoverati all’Ospedale di Caltanissetta, altri tra Agrigento e Canicattì; il più grave un 57enne, ricoverato in Rianimazione al San Giovanni di Dio è uscito da un paio di giorni dal coma.

I pazienti, tra l’1 e il 2 gennaio, sono arrivati in ospedale con chiari sintomi neurologici della tossinfezione – visione doppia, difficoltà a parlare e respirare – preceduti da disturbi gastrointestinali come crampi addominali, vomito e diarrea. Fondamentale è stata la tempestività dei soccorsi.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 2/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Politica

Il medico lampedusano Bartolo aderisce a Casa riformista
Agrigento

Maltempo, ancora allerta gialla ad Agrigento; il sindaco invita alla prudenza
Caltanissetta

Frana Niscemi, 18 persone sgomberate dalle abitazioni; chiuse anche due scuole
di Gioacchino Schicchi

Rapinatore rimane ucciso, ma è legittima difesa, il parroco: “Buona notizia”
Agrigento

Intossicati da botulino, arriva la conferma dell’Istituto Spallanzani di Roma
Politica

Schifani “La Sicilia non è più fanalino di coda grazie al buon governo di Forza Italia”
banner italpress istituzionale banner italpress tv