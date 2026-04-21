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Investita da un Tir, muore in ospedale 46enne

Si tratta di Ornella Manzella investita da un Tir in via dell’Arsenale a Palermo

Pubblicato 8 ore fa
Da Redazione

Una donna di 46 anni Ornella Manzella, investita da un Tir in via dell’Arsenale a Palermo, è morta travolta da un tir a Palermo. L’incidente è avvenuto ieri mattina nella zona del porto. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Nella notte il suo cuore ha smesso di battere. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia.

A ricostruire la dinamica sono gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale di via Ugo La Malfa. Stando a quanto emerso finora, il conducente del Tir non si sarebbe accorto di aver travolto la donna, che sarebbe stata trascinata per alcuni metri sull’asfalto. Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona e hanno sentito diversi testimoni presenti al momento dell’impatto.

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