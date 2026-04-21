Appello Caritas-Fondazione Mondoaltro, il candidato Di Rosa: “non indifferenza ma dialogo e ascolto”

Il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa accoglie con grande attenzione e senso di responsabilità la lettera pubblica diffusa dalla Caritas Diocesana di Agrigento, a firma del direttore e del presidente, in vista delle prossime elezioni amministrative. Un documento che richiama con forza i valori della solidarietà, dell’inclusione e della centralità della persona, ponendo interrogativi chiari e non più rinviabili alla politica cittadina.

Proprio per questo, nella stessa mattinata di oggi, il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa, condividendo pienamente lo spirito e i contenuti della lettera, ha immediatamente contattato la segreteria dell’Arcivescovo di Agrigento per richiedere un incontro ufficiale.

«Non si può restare indifferenti davanti a un appello così chiaro e diretto – dichiara Di Rosa –. La Caritas rappresenta quotidianamente il punto di contatto con le fragilità della nostra città. Per questo ritengo fondamentale un confronto diretto, serio e immediato, per ascoltare, comprendere e tradurre in azioni concrete le esigenze che emergono dal territorio».

L’iniziativa del candidato sindaco si inserisce in una visione politica che mette al centro il dialogo con tutte le realtà sociali, associative e del volontariato, riconoscendo il ruolo fondamentale che esse svolgono nel tessuto cittadino.

«Agrigento – conclude Di Rosa – ha bisogno di tornare ad essere una comunità. E una comunità si costruisce partendo dagli ultimi, ascoltando chi ogni giorno opera nel silenzio e lontano dai riflettori».

In attesa di un riscontro da parte della Curia, Giuseppe Di Rosa ribadisce la propria disponibilità ad un confronto pubblico e trasparente sui temi sollevati dalla Caritas, nella convinzione che il futuro della città passi necessariamente dalla capacità di ascolto e dalla concretezza delle risposte.