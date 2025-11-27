Agrigento

Irregolarità in un hotel e un bar tra Agrigento e Raffadali, oltre 4mila euro di multa 

Un bar di Raffadali non aveva provveduto alla compilazione dell’Haccp mentre l’hotel ad Agrigento non aveva esposto la tabella con il codice Cin

Pubblicato 7 minuti fa
Da Redazione

La Questura di Agrigento continua l’attività dei controlli amministrativi nel territorio di Agrigento e provincia. Il personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Agrigento – guidata dal primo dirigente Cesare Castelli – ha effettuato un’attività di controllo amministrativo finalizzata alla verifica del rispetto delle normative vigenti da parte dei titolari di esercizi pubblici. 

I controlli hanno dato esito positivo, consentendo di accertare diverse violazioni. In particolare, il titolare di un bar di Raffadali è stato sanzionato per un importo complessivo di 2100 euro circa, per mancata compilazione dei registri HACCP e per occupazione abusiva di suolo pubblico. Il titolare di una struttura alberghiera di Agrigento è stato sanzionato per un importo di 1600 euro, per mancata esposizione della tabella con il codice CIN/CIR e per mancanza del rilevatore di monossido di carbonio all’interno del locale cucina dell’attività commerciale.

