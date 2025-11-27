Cronaca

Cade in un pozzo senz’acqua profondo 30 metri, salvato dai Vigili del fuoco

Intervenuto personale specializzato che ha proceduto con tecniche Tpss (Tecniche di primo soccorso sanitario)

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Un uomo di 52 anni è stato recuperato dai Vigili del fuoco in un pozzo senz’acqua in contrada Amabilina, a Marsala, a una profondità di 30 metri. La squadra del distaccamento è arrivata sul posto e ha provveduto con una manovra di calata a raggiungere l’infortunato che non era in pericolo di vita.

Considerate le difficoltà nel recupero dovute allo spazio ridotto e la profondità del pozzo, si è reso necessario l’intervento di personale in possesso della specializzazione di Saf avanzata. Il malcapitato è stato immobilizzato con tecniche Tpss (Tecniche di primo soccorso sanitario) su una tavola spinale e con una manovra di recupero è stato consegnato al personale sanitario presente sul posto. L’intervento ha avuto una durata di circa 3 ore.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 43 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Camastra

Camastra, si inaugura il nuovo museo di Arte Multimediale
Cultura

“Vivere Diodoros”, due modi per raccontare il territorio: siti culturali e cibo
Apertura

Cade da impalcatura e muore al cimitero di Aragona, datore di lavoro patteggia 2 anni 
Agrigento

Irregolarità in un hotel e un bar tra Agrigento e Raffadali, oltre 4mila euro di multa 
Agrigento

In auto verso Agrigento con 50 grammi tra hashish, cocaina e marijuana: due arresti 
banner italpress istituzionale banner italpress tv