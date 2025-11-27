Cade in un pozzo senz’acqua profondo 30 metri, salvato dai Vigili del fuoco

Un uomo di 52 anni è stato recuperato dai Vigili del fuoco in un pozzo senz’acqua in contrada Amabilina, a Marsala, a una profondità di 30 metri. La squadra del distaccamento è arrivata sul posto e ha provveduto con una manovra di calata a raggiungere l’infortunato che non era in pericolo di vita.

Considerate le difficoltà nel recupero dovute allo spazio ridotto e la profondità del pozzo, si è reso necessario l’intervento di personale in possesso della specializzazione di Saf avanzata. Il malcapitato è stato immobilizzato con tecniche Tpss (Tecniche di primo soccorso sanitario) su una tavola spinale e con una manovra di recupero è stato consegnato al personale sanitario presente sul posto. L’intervento ha avuto una durata di circa 3 ore.