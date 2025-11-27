Cultura

“Vivere Diodoros”, due modi per raccontare il territorio: siti culturali e cibo

Due modi per raccontare il territorio: uno attraverso le sue bellezze storiche, archeologiche e paesaggistiche, l’altro tramite il cibo, fonte infinita di storie, ricordi, emozioni

Pubblicato 28 secondi fa
Da Redazione

Domani, 28 novembre e dopodomani, 29 novembre, le Fabbriche Chiaramontane di piazza San Francesco ad Agrigento ospiteranno le presentazioni di due libri diversi ma intimamente legati nel contesto dell’iniziativa “Vivere Diodoros – Nutrire i territori”, che rientra nei 44 progetti del dossier di candidatura di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025,  è organizzata dalla società Zarabbazzara per la Fondazione Agrigento 2025 in collaborazione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.

Il primo appuntamento, il 28 novembre alle 18.30 è con il giornalista e autore Luca Bergamin, firma autorevole di alcuni principali quotidiani italiani e con il suo “La più bella dei mortali. Nelle terre di Agrigento e della sua mitica costa”, Edicicloeditore. Un viaggio lungo la Costa del Mito tra Licata e Sciacca, con le sue falesie in marna e oasi naturalistiche di intatta bellezza, fino ai Monti Sicani e poi ancora verso la sorprendente Linosa. Bergamin porta il lettore a incontrare un’umanità straordinaria: artigiani che costruiscono carretti a mano, custodi di un’arte che resiste al tempo; cooperative che rigenerano edifici abbandonati, trasformando l’abbandono in rinascita; pescatori, coltivatori di aranci, artisti del corallo, chef e albergatori che reinventano tradizioni millenarie con sguardo contemporaneo. Dialogano con l’autore Pierfilippo Spoto, Emotional Travel Designer e Federica Salvo, direttrice del Giardino della Kolymbethra.
Il 29 novembre, alle 19, spazio invece a “La Sicilia dei Sapori segreti” di Giusi Battaglia, scrittrice e divulgatrice del settore del food, nota sui social e non solo come Giusina in Cucina. Anche il suo libro è un viaggio, ma stavolta tra sapori, luoghi e storie di Sicilia: una guida sentimentale che celebra l’anima accogliente e sorprendente di un’isola tutta da gustare. Non un testo di ricette, ma una dichiarazione d’amore per una Sicilia che si muove tra tradizione e avanguardia: dalla tuma persa di Castronovo di Sicilia agli archi di Pasqua di San Biagio Platani, dall’avocado al caviale di limone di Catania, dal Piacentino ennese alla pagnotta del Dittaino e tante vere chicche dell’enogastronomia mondiale. Dialoga con l’autrice il videomaker Marco Gallo. 

Alle 18, tra piazza San Francesco, Porta di Ponte e piazza San Giuseppe, alcuni consorzi Dop che partecipano a “Nutrire i territori” terranno una degustazione diffusa. Tutti gli eventi sono ad accesso gratuito e fino ad esaurimento posti.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 43 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Cultura

“Vivere Diodoros”, due modi per raccontare il territorio: siti culturali e cibo
Apertura

Cade da impalcatura e muore al cimitero di Aragona, datore di lavoro patteggia 2 anni 
Agrigento

Irregolarità in un hotel e un bar tra Agrigento e Raffadali, oltre 4mila euro di multa 
Agrigento

In auto verso Agrigento con 50 grammi tra hashish, cocaina e marijuana: due arresti 
Catania

Cinque lavoratori in nero in una cooperativa, denunciati due imprenditori
Cronaca

Cade in un pozzo senz’acqua profondo 30 metri, salvato dai Vigili del fuoco
banner italpress istituzionale banner italpress tv