La fine di una relazione e la rissa tra le famiglie per strada: sette denunciati

La fine di una relazione sentimentale si è trasformata in un vero e proprio campo di battaglia per le strade di Altofonte, nel Palermitano. Quella che doveva essere una semplice separazione tra un uomo e una donna ha innescato una spirale di tensione tra i rispettivi parenti, culminata in una violenta rissa che ha coinvolto due intere famiglie.

Secondo una prima ricostruzione, i due nuclei familiari si sarebbero dati appuntamento per un “chiarimento”, ma dalle parole si è passati rapidamente ai fatti. Ne è nato un violento alterco, con spintoni, urla e colpi proibiti in mezzo alla strada, che ha richiesto l’intervento immediato dei carabinieri.

I militari sono riusciti a sedare gli animi e a riportare la calma. Sul posto è giunta anche un’ambulanza del 118, ma fortunatamente nessuno dei partecipanti ha riportato ferite tali da necessitare il trasporto in ospedale. Al termine degli accertamenti, sette persone sono state identificate e denunciate all’autorità giudiziaria con l’accusa di rissa.