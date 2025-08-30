Realmonte

Realmonte, nido caretta caretta distrutto dalla mareggiata

Nei giorni scorsi una decina di tartarughe sono riuscite ad uscire dal nido, altre non ce l'hanno fatta



Lo scorso 3 luglio una grossa tartaruga Caretta caretta aveva deposto le sue uova nella spiaggia di Punta grande a Realmonte. La schiusa delle uova era prevista per gli ultimi giorni di agosto; ed infatti il 27 agosto, una decina di tartarughine sono riuscite ad uscire dal nido e raggiungere il mare.

“Purtroppo le mareggiate del 28 e 29 agosto hanno allagato il nido, interrompendo definitivamente le nascite”, dichiara in una nota l’associazione ambientalista Mareamico Agrigento. “Nella prossima settimana aprendo il nido scopriremo quante tartarughine non ce l’hanno fatta”, ha concluso.

