Sorpreso in “trasferta” su un’auto rubata e senza patente: arrestato dai Carabinieri

I militari dell’Arma dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania sono costantemente impegnati non solo nel pronto intervento per le emergenze, ma anche in una mirata azione di prevenzione e contrasto dei reati. Attraverso il capillare impiego di pattuglie sul territorio, i Carabinieri assicurano una presenza continua, visibile e rassicurante per la collettività, scoraggiando fenomeni di illegalità diffusa e intervenendo con prontezza ed efficacia in caso di necessità.

In tale contesto, nel primo pomeriggio alle 15:00, i militari della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato un 38enne di Lentini per “ricettazione” e “violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza”.

L’attività è scaturita da un controllo effettuato nei pressi di un parco commerciale di Misterbianco, quando una pattuglia ha notato un’autovettura di media cilindrata in transito con a bordo quattro persone. Ad attirare l’attenzione degli operatori è stata la targa del veicolo, palesemente alterata: una lettera F era stata “ritoccata” con un pennarello nero per trasformarla in E. Gli agenti hanno quindi deciso di procedere al controllo, bloccando il mezzo e imponendo l’alt. Durante le fasi iniziali, gli occupanti hanno mostrato evidente agitazione e preoccupazione, circostanza che ha ulteriormente confermato la necessità di un approfondimento. Gli accertamenti svolti nell’immediatezza, in raccordo con la Centrale Operativa, hanno consentito di appurare che l’auto era stata rubata pochi giorni prima a Carlentini, circostanza già denunciata dal legittimo proprietario.

Il conducente, un 38enne pluripregiudicato per vari reati, è risultato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Lentini (CT). Non solo aveva violato tale prescrizione recandosi a Misterbianco, ma si era anche messo alla guida privo di patente, mai conseguita.

Il controllo, sviluppato a partire da una semplice anomalia visiva, ha così permesso di recuperare un veicolo rubato e di accertare ulteriori gravi violazioni a carico del conducente.