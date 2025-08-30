Sciacca
Marito e moglie rischiano di annegare, salvati da due bagnini
L'episodio alla Foggia di Sciacca
Il mare mosso, la bandiera rossa, un segnale ignorato da una coppia di Palermo che ha rischiato di annegare alla Foggia di Sciacca.
La coppia è stata trascinata al largo dalle forti correnti di ritorno; due bagnini, Mattia Schittone e Domenico Bivona, con l’ausilio di Ignazio Abbruzzo, bagnini di Barian Srl, società che gestisce il servizio di salvataggio delle spiagge del Comune di Sciacca, sono intervenuti tempestivamente. Uno a nuoto e due con l’ausilio del pattino di salvataggio e con prontezza sono riusciti a riportare entrambi i bagnanti a riva in un unico intervento di soccorso.
Fortunatamente, nessuno dei due bagnanti ha riportato malori o conseguenze fisiche.
