Agrigento

Tentano furto in abitazione ma vengono messi in fuga dalle telecamere interne: al via indagini

Ad agire all'interno l'abitazione in zona Quadrivio almeno due malviventi

Pubblicato 4 minuti fa
Da Redazione

Hanno tentato di mettere a segno un furto all’interno di un appartamento nella zona del Quadrivio Spinasanta ad Agrigento ma non ci sono riusciti. Appena dentro l’abitazione le telecamere interne di videosorveglianza, li hanno ripresi, e resisi conto d’essere stati immortalati, hanno velocemente abbandonato la casa senza prendere nulla.

Immediata la segnalazione al 112 da parte del proprietario che in quei momenti si trovava al lavoro, e sul luogo sono arrivate le forze dell’ordine. Dei ladri, però, nessuna traccia. Ad agire, l’altra mattina, sarebbero stati almeno due malviventi.

