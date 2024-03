Ladri “visitano” casa di impiegato, portati via 10 mila euro tra oggetti in oro e argento 

Ladri in azione a Raffadali. Ignoti malviventi hanno messo a segno un colpo nell’abitazione di proprietà di un impiegato del posto. Il furto è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì in contrada Sant’Anna. I ladri, approfittando dell’assenza del proprietario, si sono intrufolati nell’abitazione.

Una volta dentro hanno rovistato dappertutto prima di portare via monili d’oro e oggetti in argento. Il bottino, secondo una prima quantificazione, ammonterebbe a circa 10 mila euro.

A fare la scoperta è stato l’impiegato a cui non è rimasto altro da fare che denunciare l’accaduto ai carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della locale stazione e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Agrigento. Al via le indagini per risalire all’identità dei ladri. Al vaglio degli investigatori anche l’eventuale presenza di telecamere.