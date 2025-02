L’evento “Amuri Amuri” apre la 77ª edizione del Mandorlo in Fiore: il programma

Prende il via con “Amuri Amuri”, un viaggio nelle tradizioni popolari agrigentine, la 77ª edizione del Mandorlo in Fiore. La serata al Teatro Pirandello, presentata da Davide Sardo e Valentina Alaimo, è iniziata con l’omaggio al maestro Pippo Flora e un ricordo di Aurelio Patti, recentemente scomparso. Poi è stato un susseguirsi di canti e musica popolare con 80 artisti che si sono esibiti.

“Agrigento è pronta a vivere la sua festa più attesa, con musica, danze e folklore che trasformeranno la città in un palcoscenico di gioia e condivisione”, ha detto l’assessore Carmelo Cantone che a margine della serata ha svelato il programma della kermesse che prenderà il via da giorno 8 marzo fino al 16 marzo.

Un’edizione speciale con 20 gruppi folk adulti e 10 gruppi folk dei bambini, che arrivano da più parti del mondo per lanciare dal tempio della Concordia, con l’accensione del tripode dell’amicizia, il messaggio di pace.

Altro momento significato è la Fiaccolata che si svolgerà venerdì 14 marzo con un percorso ridimensionato vista la chiusura della via Acrone. E ancora più spettacoli in città tra via Atenea e Viale della Vittoria fino alla giornata conclusiva – il 16 marzo – con la sfilata dei gruppi internazionali e locali e l’assegnazione del “Tempio d’oro” nella meravigliosa cornice del tempio della Concordia.