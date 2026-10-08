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Licata, aggredisce carabinieri e danneggia auto della Guardia di Finanza: arrestato

Tutto è nato da un controllo alla sua motoape. L’uomo avrebbe prima aggredito i carabinieri e poi danneggiato l’auto della Guardia di finanza

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

Fermato per un controllo alla guida di una motoape carica di materiale ferroso, reagisce male e si scaglia contro i carabinieri. Momenti di forte tensione oggi in via Gela, in prossimità del rettifilo Garibaldi, a Licata. L’uomo, in escandescenza, ha cominciato ad inveire contro gli uomini in divisa cercando anche il contatto fisico.

A supporto dei carabinieri sono intervenute anche diverse pattuglie della Guardia di Finanza e della polizia. L’esagitato, secondo quanto ricostruito, avrebbe anche danneggiato l’auto di servizio delle Fiamme gialle. Bloccato e reso inoffensivo è stato poi arrestato dai carabinieri. 

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