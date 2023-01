Licata, rapina a mano armata in un negozio di casalinghi 

Colpo in un negozio di arredi e prodotti per la casa in via Palma, a Licata. Due uomini, con il volto travisato e pistola in pugno, hanno fatto irruzione nell’attività commerciale nel tardo pomeriggio di ieri. I malviventi, dopo aver minacciato il personale, si sono fatti consegnare i soldi custoditi nel registratore di cassa.

Secondo una prima ricostruzione il bottino ammonterebbe a circa cinquecento euro. Poi la fuga. Sul posto, scattato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili.