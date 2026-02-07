Apertura

Licata, scivola sulla barca e batte la testa: 70enne trasferito in ospedale

L’uomo con un trauma cranico è stato trasferito all’ospedale di Caltanissetta a bordo di un elisoccorso

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Incidente ai cantieri navali a Licata. Il bilancio è di un ferito; si tratta di un uomo di 70 anni, che è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Ha riportato un trauma cranico ma al momento del trasferimento era cosciente.
Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe salito sulla barca per verificare alcuni lavori, quando é scivolato ed ha sbattuto la testa.
Immediati i soccorsi; sul luogo l’ambulanza del 118, polizia e Carabinieri, che hanno avviato indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

