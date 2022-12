L’incidente con due feriti a Favara, indagato conducente della Bmw

La Procura di Agrigento ha iscritto nel registro degli indagati, per l’ipotesi di reato di lesioni personali colpose e guida in stato di ebbrezza, un quarantunenne di Favara che si trovava alla guida della Bmw scontratasi frontalmente con una Seicento cinque giorni fa.

Nell’impatto, avvenuto in via Aldo Moro, sono rimasti feriti due giovani. Uno di loro, un diciannovenne, è stato trasferito all’ospedale Villa Sofia di Palermo in prognosi riservata.