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Lite condominiale finisce a coltellate: morto 68enne

Ci sarebbe anche un uomo barricato in casa, forse una delle persone coinvolte nella lite

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

Omicidio in via Sampolo, a Palermo. La vittima è un 68enne. Il corpo dell’uomo, raggiunto da alcune coltellate, è stato trovato in un appartamento al secondo piano di un palazzo. Secondo alcuni informazioni pare che alla base ci sia una discussione nata per futili motivi.
Nel frattempo un uomo si è barricato dentro l’abitazione aprendo il gas metano, minacciando di fare esplodere l’edificio, che è stato evacuato. Sul posto i vigili del fuoco stanno facendo evacuare il palazzo in attesa di verificare cosa stia succedendo. Le indagini sono condotte dai carabinieri. La via Sampolo è stata chiusa. Ci sono anche gli artificieri.

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