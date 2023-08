Litiga col marito e si lancia da balcone con figlie sei mesi

Una tunisina di 40 anni si sarebbe lanciata dal balcone di casa, con in braccio le figlie di sei mesi, dopo un litigio con il marito, un lavoratore stagionale, con cui abita al primo piano di un edificio nel centro storico di Francofonte, nel Siracusano. La donna e le piccole, subito soccorse, sono state trasportate d’urgenza con un elicottero del 118 all’ospedale Cannizzaro di Catania. Le due gemelline, protette dal corpo della madre, non avrebbero riportato feriti gravi, mentre la donna è ricoverata per fratture multiple. Sul posto sono intervenuti i carabinieri