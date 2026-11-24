Un incendio, di probabile origine dolosa, ha danneggiato il furgone di Giuseppe De Rubeis, idraulico di 43 anni di Porto Empedocle, nell’Agrigentino, tornato in libertà dopo avere scontato una condanna a 13 anni di reclusione per l’omicidio di Giuseppe Adorno, ucciso nell’agosto del 2009 e ritrovato carbonizzato nelle campagne di Montaperto. Le fiamme sono divampate ieri pomeriggio mentre il mezzo era parcheggiato lungo la statale 115, distruggendo quasi completamente il vano motore.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti del commissariato e la polizia scientifica. De Rubeis, secondo quanto emerso da una precedente inchiesta dei carabinieri, era stato il bersaglio di un piano omicidiario organizzato per vendicare la morte di Adorno e fallito per la rinuncia del sicario incaricato. Nei giorni scorsi la Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha chiesto due rinvii a giudizio per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, in relazione alle pressioni esercitate sul mancato killer per ottenere la restituzione del denaro. Non è stato al momento accertato alcun collegamento tra l’incendio e la precedente vicenda giudiziaria.