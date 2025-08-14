Favara

Tragedia a Favara, 60enne muore schiacciato tra la sua auto ed il cancello di casa 

L’uomo sarebbe rimasto schiacciato tra il cancello della sua abitazione e la sua stessa auto

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

Ancora una tragedia a Favara. Un sessantenne – Domenico “Mimmo” Pitruzzella – è morto questa mattina in un incidente autonomo avvenuto in contrada Crocca, lungo la strada provinciale 3 che collega il popoloso centro dell’agrigentino con il quartiere di Villaggio Mosè.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasto schiacciato tra il cancello della sua abitazione e la sua stessa automobile. Pitruzzella, molto noto a Favara soprattutto per aver gestito per diversi anni una palestra, stava per uscire da casa quando – una volta abbandonato il veicolo per qualche momento – è stato travolto dalla sua stessa auto. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute tre ambulanze, i vigili del fuoco ed i carabinieri. Per Pitruzzella però non c’è stato nulla da fare.

Ancora un dramma a Favara a distanza di appena quattro giorni dalla morte di Samuele Messina, un quindicenne deceduto in un incidente stradale nella serata di San Lorenzo. 

Domenico Pitruzzella

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Catania

Controlli a mare della polizia, diportisti ubriachi e uno di loro anche positivo alla droga
Lampedusa

Naufragio Lampedusa, 11 salme arriveranno domani a Porto Empedocle
Apertura

Ferragosto con rissa in spiaggia: tre accoltellati
Agrigento

Successo per il concerto di Loredana Errore, la ragazza occhi cielo torna nella sua Agrigento 
Agrigento

Olimpia Campo nuovo capo della Protezione civile provinciale 
Apertura

Creano il caos in un locale della movida e si scagliano contro i carabinieri, denunciati 