Tragedia a Favara, 60enne muore schiacciato tra la sua auto ed il cancello di casa 

Ancora una tragedia a Favara. Un sessantenne – Domenico “Mimmo” Pitruzzella – è morto questa mattina in un incidente autonomo avvenuto in contrada Crocca, lungo la strada provinciale 3 che collega il popoloso centro dell’agrigentino con il quartiere di Villaggio Mosè.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasto schiacciato tra il cancello della sua abitazione e la sua stessa automobile. Pitruzzella, molto noto a Favara soprattutto per aver gestito per diversi anni una palestra, stava per uscire da casa quando – una volta abbandonato il veicolo per qualche momento – è stato travolto dalla sua stessa auto. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute tre ambulanze, i vigili del fuoco ed i carabinieri. Per Pitruzzella però non c’è stato nulla da fare.

Ancora un dramma a Favara a distanza di appena quattro giorni dalla morte di Samuele Messina, un quindicenne deceduto in un incidente stradale nella serata di San Lorenzo.

Domenico Pitruzzella