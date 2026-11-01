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Imprenditore ucciso a colpi di pistola, la vittima è cognato del vescovo La Placa 

A renderlo noto è la diocesi che in un messaggio pubblicato sui social esprime vicinanza al vescovo e alla sua famiglia per la "tragica e prematura scomparsa" del congiunto

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Alessandro Barreca, 54enne imprenditore agricolo ucciso nella notte a Gangi, in provincia di Palermo, era il cognato del vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa. A renderlo noto è la diocesi ragusana, che in un messaggio pubblicato sui social esprime vicinanza al vescovo e alla sua famiglia per la “tragica e prematura scomparsa” del congiunto.

Cordoglio anche dal sindaco di Gangi, Giuseppe Ferrarello, e dall’amministrazione comunale, che esprimono “profondo dolore e sgomento per l’efferato omicidio” del concittadino, definendolo “un episodio di inaudita gravità che ha profondamente scosso e sconvolto l’intera comunità gangitana”. Il sindaco e l’amministrazione comunaledi Gangi rivolgono le condoglianze alla famiglia e ribadiscono la loro “piena fiducia nell’operato della Magistratura e delle forze dell’ordine, certi che sarà fatta piena luce su quanto accaduto e che i responsabili di questo terribile delitto saranno individuati e assicurati alla giustizia”.

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