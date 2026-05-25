Maltratta l’ex convivente, arrestato 38enne di Canicattì

I Carabinieri della Stazione di Canicattì hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Agrigento nei confronti di un 38enne del luogo, indagato per maltrattamenti in famiglia ai danni dell’ex convivente.

Il provvedimento restrittivo trae origine dagli accertamenti avviati dopo la denuncia presentata dalla donna, che aveva riferito di essere stata vittima, nel tempo, di reiterati episodi di aggressione verbale e fisica. In quella circostanza erano state immediatamente attivate le procedure previste dal cosiddetto “Codice Rosso”, con la trasmissione degli atti all’Autorità Giudiziaria competente.

L’attività svolta dai Carabinieri ha consentito di ricostruire il quadro indiziario e di documentare una serie di condotte vessatorie e violente che sarebbero state poste in essere dall’uomo nei confronti della ex convivente.

Gli elementi raccolti sono stati sottoposti alla valutazione dell’Autorità Giudiziaria, che ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere, eseguita dai militari dell’Arma.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Agrigento.

L’attività conferma l’attenzione costante dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto alla violenza domestica e di genere, attraverso l’ascolto delle vittime, la tempestività degli interventi e la stretta sinergia con l’Autorità Giudiziaria, a tutela delle persone più esposte a situazioni di vulnerabilità.