Fermato dai Vigili da in escandescenze e chiama il 112: denunciato avvocato

Viene fermato dalla polizia locale mentre è in sella al suo scooter per un semplice controllo di routine e in pochi minuti scoppia il caos.

Al centro della vicenda un avvocato agrigentino che è stato appunto controllato dagli agenti della municipale mentre si trovava per le vie cittadine. Il professionista sarebbe però andato in escandescenze, ritenendo di essere oggetto di una “persecuzione” e ha provveduto a chiamare il numero unico per le emergenze chiedendo l’intervento della Polizia di Stato.

Alla fine, invece, alle contestazioni amministrative legate alla circolazione del motociclo che conduceva, l’uomo è stato denunciato a piede libero per procurato allarme: la chiamata alle forze dell’ordine, secondo gli agenti, erano per sottrarsi alle contestazioni amministrative.