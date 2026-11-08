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Maltratta moglie e figlio, dovrà stare un chilometro lontano da loro 

Secondo l’accusa, infatti, il saccense si sarebbe reso protagonista di condotte violente ai danni della coniuge e del figlio

Pubblicato 36 minuti fa
Da Redazione

Il gip del tribunale di Sciacca ha disposto la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese nei confronti di un 58enne del posto.

L’uomo, indagato per maltrattamenti, dovrà tenere una distanza di almeno un chilometro da moglie e figlio maggiorenne. Al 58enne sarà applicato anche il braccialetto elettronico. Secondo l’accusa, infatti, il saccense si sarebbe reso protagonista di condotte violente ai danni della coniuge e del figlio. Agli atti anche un referto del Pronto soccorso. 

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