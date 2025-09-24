Marito e moglie picchiati e rapinati in casa, 35enne arrestata dopo condanna definitiva 

Diventa definitiva la condanna a sei anni e due mesi di reclusione nei confronti di Valentina Lo Manto, 35 anni, di Canicattì, ritenuta responsabile di una rapina violenta ai danni di una famiglia minacciata con un coltello e presa a colpi di catena all’interno di un’abitazione. Confermata la decisione della Corte di appello di Palermo. La procura di Agrigento ha emesso un provvedimento di carcerazione che è stato eseguito dai carabinieri della Compagnia di Canicattì. I militari dell’Arma, dopo le formalità di rito, hanno trasferito la donna nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento.

La trentaseienne dovrà espiare un cumulo di pene, anche per altri fatti, per complessivi 7 anni, 9 mesi e 16 giorni di reclusione. La vicenda risale all’agosto 2023. Lo Manto, in compagnia di un ucraino, fece irruzione in un appartamento di proprietà di una famiglia canicattinese. Una delle persone venne minacciata con un coltello mentre le altre furono ripetutamente colpite con una catena. Poi la fuga con 2.000 euro in contanti e un telefono cellulare.