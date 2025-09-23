Ultime Notizie

Temporali in arrivo in Sicilia, diramata l’allerta gialla

a diramare l'allerta la Protezione civile regionale

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido fino alle 24 di domani, mercoledì 24 settembre, per la Sicilia. Su tutta l’isola è prevista allerta gialla “con precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.

