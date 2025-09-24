Mafia e droga, colpo al clan Scalisi: 14 arresti 





Il clan Scalisi e’ ancora al centro di una indagine che nella scorsa notte ha portato a nuove misure cautelari.

La Squadra Mobile di Catania, con il commissariato di Adrano (CT), coordinati dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e con la collaborazione delle Squadre Mobili di Napoli, Caserta, Taranto, Nuoro, Sassari, Udine, Pavia, Siracusa e Chieti e il commissariato di Caltagirone, ha dato esecuzione a provvedimenti restrittivi in carcere emessi dal gip etneo nei confronti di 14 indagati, a vario titolo, per associazione a deliquere di stampo mafioso, nonche’ di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione e detenzione abusiva di armi, ricettazione, danneggiamento a seguito di incendio, accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti, reati aggravati dall’essere stati commessi al fine di agevolare la cosca attiva nel territorio adranita.

Questi arresti si aggiungono ai decreti di fermo disposti dalla procura ed eseguiti dalla polizia nei giorni precedenti a carico di 10 affiliati al gruppo mafioso, nei cui confronti il gip, al termine dell’udienza di convalida, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Le indagini, quindi, hanno riguardato oltre trenta persone. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terra’ nella sala riunioni della procura, in piazza Verga, primo piano, alle ore 10,30.