Vetem, la Filctem Cgil fa il pieno alle elezioni Rsu

La Filctem Cgil consolida la propria rappresentanza sindacale alla Vetem S.p.A. di Porto Empedocle, conquistando due dei tre seggi della Rsu e confermando Filippo Munda nel ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e l’Ambiente (Rlsa). Le elezioni hanno registrato una partecipazione significativa: su 53 lavoratori aventi diritto, ben 43 si sono recati alle urne, un dato che conferma il forte coinvolgimento del personale nella vita sindacale dello stabilimento farmaceutico.

Due seggi alla Filctem Cgil. La consultazione per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria ha premiato nettamente la Filctem Cgil. Il candidato più votato è stato Filippo Munda, che ha raccolto 21 preferenze, seguito dal collega Umberto Prestia, eletto con 8 voti. Completa la nuova Rsu Salvatore Morreale, della Femca Cisl, che ha ottenuto 10 preferenze. Sicurezza sul lavoro, Munda confermato Rlsa Successo ancora più netto nella consultazione per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e l’Ambiente. Filippo Munda è stato riconfermato nell’incarico con 25 voti, ricevendo un nuovo e ampio mandato di fiducia da parte dei colleghi. La riconferma testimonia l’apprezzamento per il lavoro svolto negli anni sul fronte della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, temi particolarmente rilevanti in un sito produttivo del comparto chimico-farmaceutico.

L’esito del voto – dichiara il Segretario Generale della categoria Filippo Munda – rafforza il ruolo della Filctem Cgil all’interno dello stabilimento Vetem e affida alla nuova rappresentanza sindacale il compito di affrontare le prossime sfide, dal miglioramento delle condizioni di lavoro alla tutela dei diritti dei dipendenti, passando per la sicurezza, la formazione e la valorizzazione professionale. Per i neoeletti Filippo Munda Umberto Prestia e Salvatore Morreale, si apre adesso una nuova stagione di confronto con l’azienda, con l’obiettivo di rappresentare al meglio le esigenze dei lavoratori e contribuire alla crescita dello stabilimento di Porto Empedocle.