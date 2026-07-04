Cultura

“Che sarà?”, Michele Guardì in scena a piazzale Caos per un viaggio tra musica e ricordi

Sabato 18 luglio, a partire dalle ore 21.30, la suggestiva cornice di piazzale Caos, nei pressi della Casa natale di Luigi Pirandello

Pubblicato 49 minuti fa
Da Redazione

Sabato 18 luglio, a partire dalle ore 21.30, la suggestiva cornice di piazzale Caos, nei pressi della Casa natale di Luigi Pirandello, ospiterà un appuntamento d’eccezione con la cultura e la memoria. Andrà infatti in scena “Che Sarà?”, l’atteso spettacolo scritto e interpretato dal celebre regista Michele Guardì, che promette di regalare al pubblico un intenso viaggio intessuto di musica e ricordi, ripercorrendo la storia dell’Italia e della Sicilia.

La serata vedrà il regista nel ruolo di narratore d’eccezione. Guardì condividerà con la platea alcune storie della propria vita privata, legandole a doppio filo ai momenti più significativi che hanno segnato il nostro Paese dal Dopoguerra ad oggi. I ricordi personali si svilupperanno sullo sfondo della grande storia collettiva, attraversando le fasi più complesse e difficili, come gli Anni di Piombo, ma anche le stagioni più gioiose e animate dai grandi eventi che hanno unito la Nazione.

La narrazione sarà accompagnata e impreziosita dalla musica dal vivo. Sul palco sarà presente un’orchestra d’eccezione diretta dal maestro Tom Sinatra, affiancata dalla splendida voce della cantante Ilaria Mongiovì. Insieme eseguiranno una selezione dei brani più celebri e rappresentativi delle varie epoche raccontate durante la serata. Il pubblico assisterà inoltre a momenti di grande intimità ed emozione, in cui sarà lo stesso Michele Guardì a interpretare direttamente alcune delle sue melodie del cuore.

Biglietti su www.agrigentoticket.it o alla biglietteria fisica in via Platone, 5/d ad Agrigento. 

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