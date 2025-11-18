Apertura

Maxi furto al supermercato Md di Realmonte, rubati 22mila euro dalla cassaforte

I ladri hanno aperto due casseforti all’interno delle quali vi erano circa 22 mila euro, al via le indagini dei carabinieri

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Maxi furto al supermercato MD di Realmonte, lungo la strada statale 115. Ignoti malviventi, dopo aver scardinato un infisso, sono riusciti ad intrufolarsi nell’attività commerciale. Una volta dentro hanno preso di mira due casseforti all’interno delle quali era custodito probabilmente l’incasso degli ultimi giorni. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 22 mila euro.

A fare la scoperta è stato un responsabile del supermercato che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Al via le indagini dei carabinieri per risalire agli autori. Chi ha agito sapeva come muoversi ed era probabilmente a conoscenza che le due casseforti fossero piene.

