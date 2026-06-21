Agrigento

Maxi furto di rame in un’azienda alla zona industriale, danni per 50 mila euro 

Preso di mira un capannone utilizzato come deposito da una ditta di costruzioni di proprietà di un imprenditore di Favara

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Non si fermano i furti alla zona industriale di Agrigento. Dopo i tre colpi messi a segno negli scorsi giorni si è registrato un nuovo episodio. Ignoti malviventi hanno preso di mira un capannone utilizzato come deposito da una ditta di costruzioni di proprietà di un imprenditore quarantenne di Favara.

I ladri hanno rubato ben 2.500 chili di cavi elettrici in rame depredando, di fatto, tutta lo stabile. Il danno, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 50 mila euro. A fare la scoperta è stato il proprietario della società al quale non è rimasto altro che rivolgersi ai carabinieri. Al via le indagini dei militari dell’Arma della stazione di Aragona per risalire ai responsabili. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.22/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.22/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Tentano truffa ad anziana ma vengono bloccati dai carabinieri, 3 arresti 
Agrigento

Maxi furto di rame in un’azienda alla zona industriale, danni per 50 mila euro 
Apertura

Raid nelle campagne dell’Agrigentino, tagliati 35 alberi di ulivo nel terreno di un commerciante
Apertura

Ordigno bellico tra Pisciotto e Foce Gallina: polizia transenna l’area
Apertura

“Tentata estorsione al killer che si pente”, arrestato 58enne di Favara 
banner italpress istituzionale banner italpress tv