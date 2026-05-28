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Maxi furto in una gioielleria a Raffadali, colpo da 100 mila euro 

Maxi furto a Raffadali, ladri portano via 100 mila euro tra gioielli e preziosi in una gioielleria

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Colpo grosso in una gioielleria a Raffadali. Ignoti malviventi sono riusciti a fare irruzione ieri notte nell’esercizio commerciale in piazza Cesare Sessa. Una volta dentro i ladri (ad agire sicuramente diverse persone) si sono impossessati di gioielli e preziosi per un valore che, da una prima stima, ammonterebbe a circa 100 mila euro.

Poi la fuga. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i carabinieri. Gli investigatori hanno avviato le indagini e come primo passaggio hanno acquisito diverse immagini estrapolate dai sistemi di sorveglianza della gioielleria ma anche dell’intera zona. 

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