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Si ribalta col trattore: grave agricoltore di San Giovanni Gemini

L'uomo è rimasto schiacciato dal mezzo ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Caltanissetta

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Grave incidente agricolo questa mattina nelle campagne di San Giovanni Gemini, dove un agricoltore A.R, di 69 anni è rimasto gravemente ferito dopo il ribaltamento del trattore che stava conducendo. L’uomo, è rimasto schiacciato dal mezzo ed è stato soccorso e trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Giunto al pronto soccorso in codice rosso, i medici hanno riscontrato contusioni polmonari e la frattura del bacino. Considerata la gravità delle condizioni, il paziente è stato immediatamente ricoverato e sarà sottoposto a un intervento chirurgico. La dinamica che ha causato il ribaltamento del mezzo agricolo è ancora al vaglio delle autorità competenti.

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