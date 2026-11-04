Si è svolta questa mattina, a Montevago, la cerimonia per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. L’iniziativa ha avuto luogo davanti al Monumento ai Caduti, lungo il vecchio Corso Umberto, e nella vicina piazza Antonio Migliore, antistante i ruderi della vecchia Cattedrale.

Alla commemorazione hanno preso parte il Prefetto di Agrigento, le autorità civili, religiose e militari della provincia, insieme alle rappresentanze delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. La cerimonia si è aperta con la deposizione di una corona in onore dei caduti, seguita dai momenti istituzionali accompagnati dagli interventi musicali dell’associazione musico-bandistica “Città di Montevago”. L’evento è stato organizzato con il coordinamento della Prefettura e del Comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento, con il contributo del Comune di Montevago e dell’Unione dei Comuni “Terre Sicane”, di cui fanno parte Menfi, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice e Caltabellotta.

Uno dei momenti centrali della giornata è stato dedicato alla consegna di quattro Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, conferite a cittadini che si sono distinti per il servizio prestato e per il contributo offerto alla comunità. A ricevere il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana sono stati Antonino Gianno, luogotenente carica speciale della Guardia di Finanza, in congedo dal luglio 2025. Gianno nel corso della sua carriera, iniziata nel 1984, ha ricoperto diversi incarichi operativi in Veneto e in Sicilia. Dal 2018 al 2025 è stato comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Lampedusa. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per l’attività svolta, tra cui sei elogi, dieci encomi – due dei quali solenni – e la Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare. È inoltre donatore di sangue dal 2003 e sostiene organizzazioni impegnate nella ricerca scientifica e nella cooperazione internazionale; Giuseppe Ottavio Buccheri, primo luogotenente della Capitaneria di Porto, collocato a riposo nel novembre 2025. Nel corso del servizio si è distinto per il rendimento professionale e il senso di appartenenza all’amministrazione, ottenendo diversi riconoscimenti. È anche donatore volontario dell’associazione “Donatorinati” della Polizia di Stato.

Riconoscimento anche per Vincenzo Randazzo, docente in quiescenza, ha insegnato italiano e latino in diversi licei e istituti magistrali, svolgendo anche incarichi di dirigente scolastico. Nel corso della sua attività professionale si è dedicato alla scrittura, dalla poesia alla narrativa, dalla saggistica al teatro, ed è autore di numerosi testi. Ha promosso iniziative culturali e ricevuto premi letterari e riconoscimenti alla carriera.

Infine Angelo Sacco, assistente amministrativo del Ministero dell’Interno in quiescenza dall’aprile scorso. Entrato nei ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno nel 1997, ha prestato servizio alla Prefettura di Caltanissetta dal 1999 e, dal 2011, è stato aggregato alla Prefettura di Agrigento. Nel corso della sua attività si è distinto per lo spirito di servizio e la disponibilità a collaborare all’organizzazione delle iniziative istituzionali.

La consegna delle onorificenze è stata accompagnata da letture dedicate ai temi della ricorrenza, curate con il contributo degli studenti degli istituti comprensivi “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” di Santa Margherita di Belice, sezione associata di Montevago, e “Santi Bivona” di Menfi.

La giornata ha così unito il ricordo dei caduti e la celebrazione delle Forze Armate al riconoscimento dell’impegno di cittadini che, attraverso il proprio percorso professionale e personale, hanno contribuito alla vita delle rispettive comunità.