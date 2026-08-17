Morto a Sciacca la notte di Ferragosto, il sindaco di Misilmeri: “addolorati per la perdita di Salvo”

“Una tristissima notizia, una vera e propria tragedia ha scosso la nostra comunità. Una giovane vita, Salvo, un ragazzo di 16 anni e’ morto nell’ospedale di Sciacca dove si trovava a seguito di un malore avuto durante la notte di ferragosto.Salvo era un ragazzo tranquillo e disponibile, allegro e innamorato della vita come è giusto che sia un adolescente. La comunità è addolorata e affranta e si stringe attorno ai familiari, noti in paese per la gestione dell’ex ristorante “Il Veliero”. Giunga ai genitori, agli amici, ai parenti di Salvo un forte e caloroso abbraccio da parte del Sindaco e dell’intera Amministrazione Comunale che esprimono i sentimenti condivisi della comunità di Misilmeri, con la certezza che li sosterremo con la preghiera in un momento di tanto dolore”. Questo il messaggio di cordoglio del sindaco di Misilmeri, Rosario Rizzolo, su Facebook, appresa la notizia della morte di Salvatore Pessina, il 16enne morto per un malore la notte di Ferragosto mentre si trovava a casa di amici in un’abitazione a Menfi. Il ragazzo e’ morto poco dopo l’arrivo nel nosocomio. La Procura di Sciacca ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia.