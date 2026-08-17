Dal 16 al 23 agosto al via “E… State a Giardina Gallotti. Festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie”

A Giardina Gallotti tutto pronto per “E… State a Giardina Gallotti. Festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie” in programma dal 16 al 23 Agosto presso la piazza belvedere. Una settimana di eventi, con il patrocinio gratuito del comune di Agrigento e del libero consorzio provinciale di Agrigento, che prevedono il coinvolgimento di tutte le fasce di età, resi possibili grazie alla collaborazione degli abitanti della comunità di Giardina Gallotti e ai contributi volontari di alcune attività.

La settimana dei festeggiamenti ha inizio domenica 16 Agosto con lo spettacolo di magia e bolle di sapone Dei “Cartoonia Animazione” ; il lunedì ci sarà la corrida di Aristotele Cuffaro, il martedì la commedia con il gruppo tessere di coccio, sfilata dei carretti Siciliani e cavalli a sella il mercoledì, per poi passare all’esibizione della scuola ProMusic il giovedì e a seguire schiuma party, gli Sp19 in venerdì all’italiana, sabato cabaret con Mariuccia Cannata e la tribute band di Max Pezzali 883. Domenica 23 sarà interamente dedicata alle funzioni religiose e a seguire fuochi d’artificio.

“Invitiamo i cittadini a prendere parte sia ai momenti liturgici previsti ogni giorno alle ore 18.00 che di svago in programma, per condividere momenti di preghiera, divertimento, rivalutazione delle origini e tradizioni siciliane”, si legge nella nota da parte dell’associazione Aps Rinascita.