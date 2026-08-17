Favara, incastrato dalle telecamere ad abbandonare rifiuti per strada: multato

A Favara un cittadino è stato sorpreso dalle telecamere installate per il paese mentre lanciava un sacchetto dei rifiuti. Il soggetto, dopo esser stato individuato, è stato multato; dovrà pagare mille euro di sanzione ed è stato richiesto il ritiro della patente.

“Si tratta di uno di quelli che continua a rifiutare di seguire la raccolta differenziata ma che soprattutto continua a ritenere normale buttare per strada i propri rifiuti. Come avevo promesso, però, questi soggetti irrispettosi del bene comune dovranno iniziare a pagare”, dichiara il sindaco Antonio Palumbo postando le immagini sui canali social dell’uomo che abbandona i rifiuti. “Grazie al lavoro del nucleo ambientale guidato dall’ispettore Alessandro Lombardo, altri inquinatori sono stati individuati e multati, ed è stato anche denunciato un favarese per aver incendiato dei rifiuti. Questo, unito ad un lavoro puntuale condotto sul fronte delle violazioni al codice della strada, è il segnale di un cambio di rotta importante a Favara, grazie a quanto fatto in questi anni insieme all’assessore Laura Mossuto per ricostruire il Corpo di Polizia locale. Ricordo quindi a tutti coloro che continuano a rifiutarsi di rispettare le regole, che rischiano di pagare di tasca questa inciviltà”, ha concluso il primo cittadino.