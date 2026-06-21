Agrigento
Dramma sulla Palermo-Agrigento, 30enne muore in incidente stradale
La vittima è Giuseppe Granata, 30 anni. L'uomo a bordo di un Quad ha perso il controllo del mezzo che si è capovolto
Giuseppe Maria Granata, 30 anni, è morto in un incidente stradale ad Alia in contrada Gurfa, sulla strada statale Palermo-Agrigento. L’uomo a bordo di un Quad ha perso il controllo del mezzo che si è capovolto. I sanitari del 118 intervenuti non sono riuscii a rianimarlo. Le indagini sono condotte dai carabinieri.
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Redazione
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